İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

Antalya'da İnşaat İşçisi 3 Metreden Düştü

Antalya'da İnşaat İşçisi 3 Metreden Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir villa inşaatında çalışan inşaat işçisi, çimentoları temizlerken dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten jeneratör odasına düştü. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi ve hastaneye kaldırıldı.

İnşaat işçisi villanın jeneratör odasına düşüp yaralandı

3 metre yükseklikten düşen işçinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da villa inşaatı yapan işçi, çimentoları temizlediği sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten jeneratör odasına düştü. Yaralanan ve bilinci açık olan işçi tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay 11.30 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesindeki inşaat halindeki villanın bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Celal Dere (58), çimentoları temizlediği sırada dengesini kaybedip zemin altına yapılan jeneratör odasının üzerindeki boşluktan düştü. Yaklaşık 3 metreden düşen Dere, geriye çıkamayınca yardım istedi. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Dere'yi düştüğü yerden sedyeye koyarak çıkardı.

Bilinci yerinde olan Dere, sağlık ekiplerinin durumunu sorması üzerine, vücudunun bazı yerlerinde ağrılar olduğunu dile getirdi.

Dere, tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.