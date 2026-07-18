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İnşaat şantiyesinde göçük: 2 işçi yaralandı

İnşaat şantiyesinde göçük: 2 işçi yaralandı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir inşaat şantiyesinde toprak kütlesinin çökmesi sonucu 2 işçi göçük altında kaldı, bir işçi ağır yaralı.

Antalya'da temel kazısı yapılan bir inşaat şantiyesinde, zemin bölümünde çalışan 2 işçi, kazı alanının kenarındaki toprak kütlesinin üzerlerine çökmesi sonucu göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçilerden biri ağır, diğeri hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi 6. Sokak üzerinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C.A. (56) ile U.C. (29), inşaatın zemin bölümünde çalıştıkları sırada kazı alanının kenarındaki toprak kütlesi üzerlerine çöktü. Göçük nedeniyle H.C.A. demirlerin arasında sıkışırken, U.C. ise toprak kütlesinin altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine şantiyeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan 2 işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı işçiler, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçilerden H. C. A'nın sağlık durumunun ağır, diğerinin ise hafif olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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