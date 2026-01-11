Haberler

Antalya iki otomobilin çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Orta Mahalle Otagar kavşağında meydana geldi. H.I.'nin kullandığı 07 CBF 516 plakalı otomobil ile H.U.'nun kullandığı 07 BSB 944 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü H.U. ile yolcu E.G. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan M.İ. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde iki aracın çarpışma anı yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

