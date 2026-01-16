Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da karne almak için okula giden iki lise öğrencisinin bindiği motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı.

Antalya'da karne almak için okula giden iki lise öğrencisinin bindiği motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı. Kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kazada karne almak için yola çıkan iki lise öğrencisinin motosiklet yolculuğu faciayla sonuçlandı. İddiaya göre karne törenine yetişmek isteyen Hasan D. (16) ile arkadaşı Oğuzhan Y. S. (15), 07 CAA 21 plakalı motosikletle cadde üzerinde seyir halindeyken viraja hızla girince kontrolü kaybetti. Savrulan motosiklet refüje çarparak durabildi. Motosikletten fırlayan iki öğrencinin ayakkabıları ve montları etrafa saçılırken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 öğrenciyi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan öğrencilerden Hasan D. ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğuzhan Y.S.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak

Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
16 yaşında, 'alacak' kavgasında cinayet işledi

Bir hiç uğruna öldürüldü, katil zanlısı da küçük bir çocuk