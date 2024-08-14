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Antalya'da Huzurevinde Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 837 sokak üzerinde bulunan özel bir huzurevinde meydana geldi. Huzurevinin birinci katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Huzurevinde bulunan yaşlılar huzurevi çalışanları, vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıydı tahliye edildi.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 3 huzurevi sakini ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldüğünü belirten Toros Mahalle Muhtarı Sami Eke, "Huzurevinin bir odasında yangın çıkmış. Klimadan dolayı çıktığı söyleniyor, ama net değil araştırılıyor. Hemen müdahale ederek söndürmüşler. Can kaybımız şu anda yok. 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Birazda yanıkta varmış, onların haricinde herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

İlk müdahale vatandaşlardan

Yangını görür görmez yardıma koştuklarını belirten Osman Berk Çifci de, "Evden dışarı çıktığımda birinci katta klimanın motoru cayır cayır yanıyordu. Bir tane yaşlı amca vardı. Onu zar zor çabalarımızla çıkardık. Ardından itfaiye ve sağlık ekipleri geldi" dedi.

Dumanı görerek ilk müdahalede bulunan çevre esnaflardan Süleyman Arıkan, "Dumanları görür görmez koşarak gittik. Kapıları açtık. Yangın başlamıştı, yatak yanıyordu. İçerden iki kişiyi çıkardık. Birisi de balkondaymış, onu da sonradan indirildi. Arkadaş balkondaki yaşlı amcayı kurtarmak için merdiven getirdi. Biz indiremedik bir türlü, itfaiye ekipleri çıkardı. Çıkardığımız iki kişinin durumu ciddi gözüküyordu. Baya yoğun bir duman vardı" dedi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı

Yangının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Binadan çıkartılıp yerde sedye üzerinde bekleyen yaşlılarla polis ekipleri de ayrıca ilgilendi. Yaşlılarla sohbet edip sakinleştirmeye çalışan polisler yürekleri ısıttı.

Öte yandan yangında huzurevi sakinlerinden Yüksel Çankaya ve Kerim Güven Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, Ahmet Şükrü Peker ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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