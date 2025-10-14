Antalya'da Huzur Operasyonu: 7 Ruhsatsız Tabanca ve Mühimmat Ele Geçirildi

Antalya polis ekiplerinin Kepez ilçesinde gerçekleştirdiği "Şafak 07 Huzur-6" operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla "Şafak 07 Huzur-6" operasyonu düzenlendi. Kepez ilçesi polis sorumluluk bölgesinde yapılan operasyona 20 ekip ve 65 personel katıldı. Belirlenen 30 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 71 adet tüfek kartuşu ile 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - ANTALYA