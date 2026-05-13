Antalya'da 410 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Antalya'da evden ve açıktan hırsızlık yapan İ.G. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanırken üzerinde ve adresinde 410 bin TL değerinde ziynet eşyası bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde meydana gelen evden ve açıktan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan saha çalışmalarında, Kepez ilçesinde bir ikamet ve bir inşaatta gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisinin İ.G. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada, suça konu yaklaşık 410 bin TL değerinde çok sayıda ziynet eşyası ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. 'Evden ve açıktan hırsızlık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
