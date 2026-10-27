Antalya'da haftalık denetimde 565'i aranan bin 774 kişi yakalandı, 179'u tutuklandı

Antalya'da son bir haftada 565'i aranan olmak üzere bin 774 kişi yakalandı, 179'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 1 haftada kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik çalışmalar, uygulamalar ve denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda 157 bin 673 kişinin sorgulaması yapıldı. 565'i aranan olmak üzere bin 774 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 179 kişi tutuklandı.

Denetimlerde 41 bin 359 otomobil ve motosiklet incelendi. Çalıntı, hacizli veya yakalama kaydı bulunan 47 araç ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 3 olayda 4 kişiye idari işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 202 kişiye idari para cezası uygulandı. 573 geçici konaklama yeri ile 68 kiralık araç firmasının kontrol edildiği denetimlerde, 9 işletme ve 2 firmaya idari yaptırım uygulandı. Çalışmalarda 39 ateşli silah, toplam 559 fişek ve tüfek kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı