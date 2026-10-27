Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da haftalık denetimde 565'i aranan bin 774 kişi yakalandı, 179'u tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da haftalık denetimde 565'i aranan bin 774 kişi yakalandı, 179'u tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında 565'i aranan olmak üzere bin 774 kişi yakalandı, 179 kişi tutuklandı. Denetimlerde 41 bin 359 otomobil ve motosiklet incelendi, 47 araç ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada 565'i aranan olmak üzere bin 774 kişi yakalandı, 179'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 1 haftada kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik çalışmalar, uygulamalar ve denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda 157 bin 673 kişinin sorgulaması yapıldı. 565'i aranan olmak üzere bin 774 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 179 kişi tutuklandı.

Denetimlerde 41 bin 359 otomobil ve motosiklet incelendi. Çalıntı, hacizli veya yakalama kaydı bulunan 47 araç ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 3 olayda 4 kişiye idari işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 202 kişiye idari para cezası uygulandı. 573 geçici konaklama yeri ile 68 kiralık araç firmasının kontrol edildiği denetimlerde, 9 işletme ve 2 firmaya idari yaptırım uygulandı. Çalışmalarda 39 ateşli silah, toplam 559 fişek ve tüfek kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor

Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar

3 yaşındaki futbolcuyu sahada durduramayınca bakın ne yaptılar
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın

Tüm ülkeye acil çağrı! Gıda ve su stoklayın
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi

Derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

Parkta kabus dolu anlar! Bıçak zoruyla ağaçlık alana götürüp...
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı

İki ilçede yollar göle döndü! Canlarını zor kurtardılar
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Yeni Partili belediyeye operasyon! Başkan ile eşi gözaltında