Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim

Antalya Emniyet Müdürlüğü, il genelinde günübirlik konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Kamu düzeninin sağlanması ve suç öncesi önlemler kapsamında yapılan denetimlere 41 ekip ve 96 personel katıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 431 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi ve 7 kayıtsız günübirlik adres tespit edildi. Ayrıca, "Çalışan Kaydı Yapmamaktan" dolayı 1 işletmeye, anlık veri göndermediği belirlenen 2 işletmeye ve "Kayıtsız Konaklama Yaptırmaktan" 3 şahsa cezai işlem uygulandı. - ANTALYA