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Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim

Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde 431 günübirlik konaklama yerini kontrol etti ve kayıtsız adresler ile ilgili cezai işlemler uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, il genelinde günübirlik konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Kamu düzeninin sağlanması ve suç öncesi önlemler kapsamında yapılan denetimlere 41 ekip ve 96 personel katıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 431 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi ve 7 kayıtsız günübirlik adres tespit edildi. Ayrıca, "Çalışan Kaydı Yapmamaktan" dolayı 1 işletmeye, anlık veri göndermediği belirlenen 2 işletmeye ve "Kayıtsız Konaklama Yaptırmaktan" 3 şahsa cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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