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Teknede mahsur kalanları kurtarmak için giden balıkçı teknesi de arızalandı

Teknede mahsur kalanları kurtarmak için giden balıkçı teknesi de arızalandı
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Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent sahilinde karaya oturan gezi teknesindeki 3 kişiyi kurtarmaya giden balıkçı teknesi de arızalanınca 5 kişi mahsur kaldı. Başka bir balıkçı teknesiyle kurtarılanlar kıyıya çıkarılırken, gezi teknesi çıkarılamadı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahili açıklarındaki sığlık alanda karaya oturan gezi teknesindeki 3 kişiyi kurtarmaya giden balıkçı teknesi de arızalanınca 5 kişi denizde mahsur kaldı. Başka bir balıkçı teknesiyle mahsur kalanlar kurtarılırken, arızalanan balıkçı teknesi kıyıya çıkartıldı, gezi teknesi ise olduğu yerden çıkartılamadı.

Olay, Boğazkent açıklarında 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi sığlık alanda karaya oturdu. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine çevredeki balıkçılar yardıma koştu. Mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için bölgeye giden balıkçı teknesi de yürütülen çalışmalar sırasında arızalanarak denizde kaldı.

Kurtarma operasyonunun sonuçsuz kalması üzerine, bu kez her iki teknede bulunan toplam 5 kişi denizde mahsur kaldı.

Özgür Karcı isimli bir balıkçı, kendi teknesiyle hızla olay yerine ulaştı. Karcı, denizde mahsur kalan 5 kişiyi teknesine alarak kıyıya çıkardı.

Olay yerine ulaşan diğer balıkçıların yardımıyla balıkçı teknesi, kepçe yardımıyla kurtarılarak kıyıya çekildi. Yan yatan gezi teknesi tüm çabalara rağmen çıkartılamadı. Tekneyi bulunduğu alandan yarın çıkarmak içi çalışma başlatılacağı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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