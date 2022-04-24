Gençlerin su kanalındaki tehlikeli serinlemesi kamerada

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaştı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaştı. Bunaltıcı havada derinliği 5 metreyi bulan su kanalına giren gençlerin zaman zaman ters takla ve balıklama atlaması yürekleri ağza getirdi.

Tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgası turizm kenti Antalya'da da etkisini göstermeye başladı. Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 29 dereceyi, nem oranı ise yüzde 30 buldu. Bunaltıcı havayı fırsat bilen gençlerin serinleme adresi ile su kanalı oldu. Muratpaşa ilçesinde bulunan Cırnık köprüsüne gelen gençlerin tehlikeli serinliği yürekleri ağza getirdi. Derinliği 5 metreye kadar yükselen kanalda atlayışlar gerçekleştiren gençler, uzun süre suda vakit geçirdi.

Gençler zaman zaman ters takla ve balıklama atlayışlarla tehlikeli hareketler de sergiledi..