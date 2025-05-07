Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Antalya'da Gecekondu Yangını: Mahalleli Kedileri İçin Gözyaşı Döktü

Antalya'da Gecekondu Yangını: Mahalleli Kedileri İçin Gözyaşı Döktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Varlık Mahallesi'nde bir otopark içindeki gecekonduda çıkan yangında mahalleli, anne kedi ve yavruları için gözyaşı döktü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalede bulunarak kontrol altına almasının ardından yapılan aramalarda kedilerin kaybolduğu haberi mahalleliyi rahatlattı.

Gecekondu alev alev yandı, sokağa dökülen mahalleli kediler için gözyaşı döktü

1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında bir kadın, anne kedi ve 4 yavrusu için gözyaşı döktü

Ekiplerin yaptığı aramada kedilerin olmadığı haberini alan kadın, derin bir oh çekti

Otoparkın içindeki gecekonduda çıkan yangında, otopark görevlisi yangını madde bağımlıların çıkardığını ileri sürdü

ANTALYA - Antalya'da bir otoparkın içinde yer alan gecekondu alev alev yandı, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Mahalleliyi sokağa döken yangında bir kadın ise, gecekonduda anne ve yavru kedilerin olduğunu belirterek uzun süre gözyaşı döktü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kedilere rastlanılmazken, otopark görevlisi yangını madde bağımlıların çıkardığını ve son olarak 2 kişinin yangın anında olay yerinden kaçtığını ileri sürdü.

Yangın dün saat 23.00'da Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi 179 sokak üzerinde yer alan bir otoparkın içindeki boş gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında kısa bir süre sonra ise bir patlama oldu. Bir anda alevler gecekonduyu sararken, sokağa dökülen mahalleli de 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Gecekonduya yakın noktada karavan, otomobil ve apartmanların olması yürekleri ağza getirirken, alevler 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi.

Anne ve yavru kediler için gözyaşı döktü

Söndürme çalışmaları esnasında ise bir kadın gecekondu içinde ve etrafında anne kedi ve 4 yavrusunun bulunduğunu belirterek gözyaşı döktü. İtfaiye ekiplerine ricada bulunan kadın, tedirgin gözlerle arama çalışmalarını da takip etti. Mahalle sakini kadın, arama çalışmasını tamamlayan itfaiye erinin kedilerin olmadığını söylemesiyle sakinleşti.

"Büyük bir patlama oldu"

Öte yandan otopark görevlisi Sezai Berk, yangını büyük bir patlama ile duyduklarını belirterek, "Evde oturuyordum bir anda patlama sesi duyduk. Dışarı çıktığımda gecekondu yanıyordu. O sırada burada motosiklet ile iki kişi kaçıyordu. Madde bağımlıları bazen gelip kalıyorlardı" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.