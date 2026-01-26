Haberler

Antalya'da gecekonduda yangın

Antalya'da gecekonduda yangın
Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde kullanılmayan bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, kiler olarak kullanılan yapıda maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Caddesi 6350. Sokak'ta bulunan kullanılmayan bir müstakil gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D.'ye ait kiler olarak kullanılan gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin içerisinden dumanların çıktığını gören ev sahibi Ali D.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir odası alevler içindeki gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede büyümeden söndürülürken, kiler olarak kullanılan gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

