Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Fotokapan Cihazı Hırsızları Ele Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait olan fotokapan cihazı, üzerinde bulundurduğu GPS sayesinde hırsızları ele verdi. Cihazın takip edilmesi sonucunda hırsızlar yakalandı.

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait olan yaban hayatı izleme ve yasa dışı avcılık faaliyetlerinin takibi gibi birçok amaçla kullanılan fotokapan cihazı, üzerinde bulundurduğu GPS

sayesinde hırsızları ele verdi.

Antalya'da DKMP 6. Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve çalındığı günden bu yana üzerinde bulundurduğu GPS sinyali ile takip edilen fotokapan cihazının yeri tespit edilir edilmez harekete geçildi. Cihazdan alınan sinyal ile Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde olduğu belirlenen araç, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

"Fotokapan cihazını yeğenim temin etti"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait fotokapan cihazının aracında sakladığı tespit edilen şüpheli ifadesinde, fotokapanı yeğeninin temin ettiğini söyledi. Antalya Şefliği'nin şikayeti üzerine kamuya ait malın hırsızlığı suçuna konu olan olayda kabahatli/kabahatlilerden araç sahibi ve yeğeni gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

 Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar

İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title