Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.T. adlı firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandı. H.T., Demirtaş Mahallesi'ndeki ikametine yapılan operasyonla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.'nin izine ulaşıldı. Şahsın yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, H.T.'nin Demirtaş Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda H.T. yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.T. Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlü cezaevine gönderildi. - ANTALYA