Haberler

Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.T. adlı firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandı. H.T., Demirtaş Mahallesi'ndeki ikametine yapılan operasyonla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.'nin izine ulaşıldı. Şahsın yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, H.T.'nin Demirtaş Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda H.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.T. Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlü cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular

Yeni lideri kutlarken kanlı saldırı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular

Yeni lideri kutlarken kanlı saldırı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime

Derbide fena kızardı! İşte delirmesine neden olan o kelime