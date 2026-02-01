Haberler

Antalya'da otobüs kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Güncelleme:
Döşemealtı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Kazanın nedeninin yoğun sis ve kaygan yol olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin isimleri belli oldu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana trafik kazasında dün akşam Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Ardından yan yatarak yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Ekipler seferber oldu

Devrilen otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu kalırken kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Antalya Şehir Hastanesi, Döşemealtı Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada 8'i olay yerinde otobüs şoförü İzzet Karağaağaç ise hastanede hayatını kaybetti.

7'si ağır olmak üzere toplam 21 yaralının hastanedeki tedavileri devam ederken, kazada hayatını kaybeden yolcuların isimleri belli oldu. Feci kazada Onur Yılmaz (21), Pervin Önel, (22), Aslı Çevik (47), Zeynep Koçak (49), Bilgenur Koçak (15), Seymen Çınar Sarı (12), İzzet Karaağaç (53), Resmiye Göktepe (62), Erdil Demirsoy (35) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan İ.D., T.G., K.Ç., Y.O., N. N. Ç., B.D., M.A., A.C, A.D., H.Ç., B.Ç., F. S. G., N. K., F. S., S.S., Y.Y.Y., C.Y., C.L., M.K., A.N.G., S.Ç.'nin hastanede tedavileri devam ederken, T.F. M.T.L, R.B., R.T., A.D., M.Y.D., F.G., K.M., M.Ö. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
