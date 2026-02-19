Haberler

Engelli oğlu için falezlere çıktı, 2 saatte ikna edildi

Engelli oğlu için falezlere çıktı, 2 saatte ikna edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 35 metre yüksekliğindeki falezlere çıkan anne Emine K., ağır otizmli oğlunun başka bir kente sevk edileceğini öğrenince intihar girişiminde bulundu. Uzun süren ikna çabaları sonucu güvenli bir yere alınan anne, oğlunun tedavi için başka bir kente gönderilmesine tepki gösterdi.

Antalya'da 35 metre yüksekliğindeki falezlere çıkan kadın, yaklaşık 2 saatlik uğraş sonunda ikna edilebildi. Ağır otizmli oğlunun başka bir kente sevk edileceğini söyleyen anne, oğlunun Antalya'da kalmasını istedi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlere gelen Emine K., kayalıkların uç noktasına çıktı. Kayalıklara çıkan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emine K., polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabalarına karşılık vermedi. Olayı haber alarak bölgeye gelen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın yaklaşık 2 saat süren çabaları sonucu ikna edilen Emine K. güvenli bölgeye alındı. Baz'a sarılarak gözyaşı döken Emine K., 2 engelli oğlunun daha bulunduğunu, ağır otizmli oğlunun daha önce darbettiği gerekçesiyle bakımevine yerleştirildiğini ve burada uyum sağlayamadığı için başka kente sevk edileceğini belirtti. Oğlunun tedavi için başka kente gönderileceğini söyleyen Emine K, "Neden benim çocuğum burada kalmıyor, neden Ordu'ya gidiyor. Neden sığdıramadılar benim çocuğumu. Beni bu hale düşüren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ben çocuğuma yakın olmak istedim, başında durmak istedim. Nasıl bırakayım ben çocuğumu" dedi.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından sağlık durumu kontrol edilen Emine K, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Ramazanın ilk günü skandal görüntü: Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Ramazanın ilk günü skandal görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var

Kaymakam hanımdan infial yaratan görüntü için açıklama var
Bu köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Bu köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
Hamurlar yerlere taştı, işletme sahibinin savunması skandalı ikiye katladı

Fırındaki manzara ekipleri bile şaşkına çevirdi
Kemal Doğulu'nun ifadesi ortaya çıktı: 1 buçuk sene öncesine kadar

Gözaltına alınmıştı, ünlü modacı itiraf etti
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var

Kaymakam hanımdan infial yaratan görüntü için açıklama var
Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı

ABD'de büyük arbede! Sloganı duyan Aliyev'in korumaları fena saldırdı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu

Eşi Ramazan'da öyle bir şey istedi ki çareyi Esra Ezmeci'de buldu