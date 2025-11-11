Antalya'da Falezlerden Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da 30 metrelik falezlerden kayalık alana düşerek yaşamını yitiren gencin kimliği belli oldu. Gencin cenazesi alındığı sırada, yakınları gözyaşı döktü.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden birinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, AFAD, deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede yaptıkları aramada denize yakın kısımdaki kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Deniz polisi tarafından bota alınan genç, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerince burada yapılan kontrol de, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Cenazesi ailesi tarafından gözyaşlarıyla alındı

Adli Tıp Kurumu Morgunda otopsi işlemi tamamlanan gencin kimliği 27 yaşındaki Koray K.'ya ait olduğu tespit edildi. Sabah saatlerinde morga gelen acılı aile, çocuklarının cenazesini gözyaşları içerisinde teslim aldı. - ANTALYA