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Antalya'da Falezlerden Düşen Araç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Falezlerden Düşen Araç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen araç ve içindeki Engin Ş. için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle sualtı görüşü sıfıra düşerken, aramalar balıkçı tekneleri ve sonar cihazlarıyla yapılıyor.

Antalya'da falezlerden düşen araç ve içerisinde bulunan şahsı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda balıkçı tekneleri ve gelişmiş su altı görüntüleme sistemleri ile sonar cihazı devreye girdi ancak 2 gündür süren sağanak ve fırtına nedeniyle sualtı görüşünün sıfıra düşmesi çalışmaları olumsuz etkiledi. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmaların yarın sabahtan itibaren devam edeceği öğrenildi.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nden bulunan Mobil Halk Plajı yakınlarında meydana gelen olayla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir aracın süratli bir şekilde falezlerden denize uçtuğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk arama çalışmasında dalgalar arasından çıkartılan 34 CHK 531 plakalı parçanın yapılan plaka sorgulamasında araçtaki şahsın Engin Ş. (27) olabileceği üzerinde duruluyor.

Mıknatıs ile zemin araması yapıldı

Günün ilk ışıkları ile birlikte tekrar başlayan arama çalışmalarında Engin Ş.'nin ailesi ekiplerin çalışmaları endişeli gözlerle takip etti. Oğullarından gelecek iyi bir haberi merakla bekleyen anne ve babanın oldukça üzgün olduğu görüldü. Sabah saatlerinde dalgıçların su altında görüşün kısıtlı olması nedeniyle arama çalışmalarında zorlandıkları öğrenilirken özel mıknatıs ile su altındaki arama çalışması yapıldı. Mıknatıs yardımıyla yapılan aramadan her hangi bir sonuç çıkmayınca bu kez devreye balıkçı tekneleri girdi.

Balıkçı teknesi devrede

İsmet Kaptan isimli özel bir balıkçı teknesinde bulunan gelişmiş sualtı görüntüleme ve sonar cihazı ile bölgede tarama yapıldı. Yapılan araştırmada bir noktada sonarın görüntü alması üzerine ekipler aramalarını bu noktada yoğunlaştırdı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik dalgıçları belirlenen noktada dalış gerçekleştirdi.

2 gündür süren sağanak ve fırtına nedeniyle sualtı görüşünün sıfıra düştüğü bölgede gündüz boyunca yapılan çalışmalardan da sonuç çıkmadı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmaların yarın sabahtan itibaren devam edeceği öğrenildi - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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