Antalya'da Falezlerden Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'da Falezlerden Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Antalya'da Falezlerden Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 30 metre yüksekliğindeki falezlerden kayalık alana düşen 46 yaşındaki Burhan Kanyılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde meydana gelirken, yetkililer inceleme başlattı.

30 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da 30 metre yükseklikteki falezlerden kayalık alana düşen erkek şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metrelik falezlerden kayalık alana düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, falezlerden aşağı inerek şahsın kayalık alanda olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak deniz yolu ile Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı noktasına getirildi. Burada yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Burhan Kanyılmaz olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT DEMİR - 3.Sayfa
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