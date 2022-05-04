Antalya'da faciadan dönüldü! Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü - Haberler

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Antalya'da faciadan dönüldü! Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali'ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Vatandaşlar ölümle burun buruna gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anıysa cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki tuning festivalinde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterileri yapılan festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu.

BALKON ÇÖKTÜ

Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.

YARALI YOK

Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - 3. Sayfa

Antalya, Elmalı, 3. Sayfa, Haberler

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