Antalya'da Evsiz Bir Kişi Konyaaltı Sahili'nde Ölü Bulundu

Antalya'da Evsiz Bir Kişi Konyaaltı Sahili'nde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde evsiz bir birey, belediye görevlileri tarafından ölü olarak bulundu. Olay sonrası sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Burada denize girenlerin cansız bedeni umursamadan plajda kaynaşması dikkat çekti.

Antalya'daki Konyaaltı Sahili'nde evsiz bir kişi, belediye görevlilerince yattığı yerde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı sahil şeridinde meydana geldi. Bölge esnafı tarafından isminin İsa Lafcı (45) olduğu öğrenilen şahsın kumsalda battaniyeye sarılı vaziyette hareketsiz olduğunu gören belediye görevlileri, şahsı uyandırmaya çalıştı. Şahsın tepki vermemesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. Belirtilen bölgeye gelen sağlık ekipleri, İsa Lafcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Denize girmeyi sürdürdüler

Olay yerine Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sırasında Konyaaltı Sahili'ni dolduranların sahildeki cansız bedeni umursamadan denize girmeyi sürdürmesi ise dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
İzmir'deki grev 6. gününde! Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

Başkan Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.