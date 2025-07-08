Antalya'da Evden Hırsızlık Operasyonu: 6 Gözaltı, 2 Tutuklama

Antalya'da Evden Hırsızlık Operasyonu: 6 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evdeki çelik kasadan silah, tapu belgesi ve ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evdeki çelik kasadan silah, tapu belgesi ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aksu ilçesinde meydana gelen "Evden Hırsızlık" olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesinde bulunan bir ikametteki çelik kasadan ruhsatlı silah, tapu belgesi ve yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili yapılan kapsamlı araştırmalar ve teknik takip sonucu, şüpheli oldukları tespit edilen O.E.C., R.C.K., Y.K., O.C., D.C. ve R.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan ruhsatlı silah ve tapu belgeleri ele geçirildi.

"Evden Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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