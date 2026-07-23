Serik'te yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Merkez Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 1. katındaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı