Aynı istikamette giden motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aynı istikamette giden motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan elektrikli bisikletin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniyesine kaydedildi.

? Olay, Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayır Mezarlığı istikametinden gelip Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi yönüne doğru seyir halinde olan Seyit Ali Ö. idaresindeki 07 BSV 683 plakalı motosiklet aynı istikamette ilerleyen Mehmet A'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

?Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

? Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

