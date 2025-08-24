Antalya'da Düşerek Ayağını Kıran Kazazede Denizde Tahliye Edildi

Demre ilçesinde ayağını kıran 60 yaşındaki E.D., sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz yoluyla hastaneye ulaştırıldı.

Olay dün Demre İlçesi Kaleköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre E.D.(60) isimli vatandaş düşerek ayağını kırdı. Karadan araç ulaşımı olmaması nedeniyle denizden tahliye edilmesinin talep edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Kaleköy mevkiine gelen sahil güvenlik ekipleri tarafından E.D.'yi yeni yapılan iskeleden Sahil Güvenlik botu ile tahliye etti. E.D. bilinci açık şekilde Demre limanında hazır bulunan 112 acil sağlık ambulansına teslim edilerek Demre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
