Antalya'da Düşerek Ayağını Kıran Kazazede Denizde Tahliye Edildi

Antalya'nın Demre ilçesinde düşerek ayağını kıran kazazede sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz yoluyla alınarak hastaneye intikal ettirildi.

Olay dün Demre İlçesi Kaleköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre E.D.(60) isimli vatandaş düşerek ayağını kırdı. Karadan araç ulaşımı olmaması nedeniyle denizden tahliye edilmesinin talep edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Kaleköy mevkiine gelen sahil güvenlik ekipleri tarafından E.D.'yi yeni yapılan iskeleden Sahil Güvenlik botu ile tahliye etti. E.D. bilinci açık şekilde Demre limanında hazır bulunan 112 acil sağlık ambulansına teslim edilerek Demre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - ANTALYA