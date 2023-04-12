Antalya'da 'dublör' kullanarak 50 milyon TL'lik gayrimenkul dolandırıcılığı

Antalya'da 50 milyon TL değerinde gayrimenkulü bulunan bir kişi adına, dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartıp gayrimenkullerin satışını yapmaya çalışan 11 şüpheli yakalandı.

Antalya'da 50 milyon TL değerinde gayrimenkulü bulunan bir kişi adına, dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartıp gayrimenkullerin satışını yapmaya çalışan 11 şüpheli yakalandı. Olayı organize eden 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya'da 50 milyon TL değerinde gayrimenkulü bulunan O.A. isimli şahıs adına dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartılıp, Web Tapu üzerinde gayrimenkullerin satışı için Tapu Müdürlüklerine müracaat edilmesinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, bahse konu gayrimenkullerin alıcıları, sahte vekalet çıkartılan şahıs ve olayı organize eden toplam 11 şüpheli şahıs yakaladı. Olayı organize eden 2 şüpheli ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - ANTALYA