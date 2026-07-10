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Antalya'da drift yapan sürücüye adli ve idari işlem

Antalya'da drift yapan sürücüye adli ve idari işlem
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Antalya'da sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine harekete geçen polis, sürücü E.Ç.'ye idari para cezası uyguladı, ehliyetine 60 gün el koydu ve adli işlem başlattı.

Antalya'da sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücüyü tespit ederek hem idari para cezası uyguladı hem de adli işlem başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında Akdeniz Yeşil Sanayi Sitesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonu arkasında beyaz renkli bir otomobille drift yapıldığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde drift yapan sürücünün E.Ç. olduğu belirlendi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi kapsamında işlem yapılan sürücüye idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan E.Ç. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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