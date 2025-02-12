Antalya'da Depoda Yangın: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'da 5 katlı binanın deposunda çıkan yangında içeride mahsur kalan 65 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Acılı babanın "Depoda var mı yok mu bilmiyorum. Var mı yok mu öğrenelim" sözleri yürek burktu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 842. Sokak'ta bulunan Şenyuva Kooperatifi D Blok'un deposunda meydana geldi. Apartmanı saran yoğun dumanı fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın ihbarının ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, deponun içerisinde Mehmet Akçabelen'in (65) cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı sevk edildi. Akçabelen'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Apartmanın 3. katında ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Akçabelen'in ara sıra apartman deposuna inerek vakit geçirdiği öğrenildi. Ailesi Akçabelen'in yangın sırasında depoda olmadığını umut ederek saatlerce haber bekledi. Acılı babanın "Depoda var mı yok mu bilmiyorum. Var mı yok mu öğrenelim" sözleri yürek burkarken, kardeşleri "İçeride var mı?" diye emniyet güçlerine defalarca sordu. Akçabelen'in deponun içerisinde cansız bedeninin bulunmasının ardından aile yasa boğuldu.

"Kapıyı açınca alevler yükseldi"

Apartmanın arkasında iş yeri bulunan Nuri Aytekin, "Koku geliyordu, kokuya çıktık baktık. Sonra bir baktım yangın var. Yangını söndüreyim dedim, söndüremedim. Kapıyı açınca daha fazla alevlendi, sonrasında itfaiyeyi çağırdık" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Mehmet Akçabelen'in hiç evlenmediği ve bekar olduğu belirtildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - ANTALYA