Antalya'da Depoya Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 865 Hap Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 5 bin 865 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir depoda arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 5 bin 865 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan depo sahibi hakkında adli süreç başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı