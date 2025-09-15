Haberler

Antalya'da Depo Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Serik ilçesinde iki katlı bir evin altında bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depodaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 katlı evdeki depo yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı evin altındaki depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hane halkının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, depodaki eşyalar kullanılmaz hale geldi. polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
