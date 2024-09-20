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Antalya'da Deniz Yüzeyinde Cansız Beden Bulundu

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Antalya'nın Lara açıklarında deniz polisi tarafından su yüzeyinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayın detayları ve cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürüyor.

Deniz yüzeyinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

ANTALYA - Antalya'da devriye gezen deniz polisi, Lara açıklarında su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenini buldu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan falezlerin yaklaşık bir mil açığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde devriye görevi için denize açılan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Lara bölgesi açıklarında su yüzeyinde bir cisim olduğunu fark etti. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta bulunan cisme yaklaşan deniz polisi su yüzeyinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Kıyafet ve eşyaları üzerinde bulundu

Cansız bedeni bulunan şahsın cesedi bota alınarak Yat Limanı'na getirildi. Yaklaşık 2 gündür suda olduğu değerlendirilen ve üzerinde kıyafetleri ile eşyaları bulunan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonucu isminin İbrahim Solak olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından Solak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da Deniz Yüzeyinde Cansız Beden Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa

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