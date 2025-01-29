Antalya'da Çoban Köpeği Saldırısı: Aile Cezayı Az Buldu

Antalya'da çoban köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden yaşlı kadının oğlu, sanığa verilen cezayı az bulduklarını belirterek, "Gerekli yerlere müracaatımızı yapacağız" dedi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyaretine giden Havva Özen'in çoban köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada köpeklerin sahibi Ramazan Dursun'a 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, sanığın pişman olması ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezası itiraz yolu açık olmak üzere 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına indirildi.

"Verilen cezanın az olduğunu düşünüyoruz"

Karakışla Mahallesi'nde oturan Havva Özen'in oğlu Nevzat Özen, sanığa verilen cezanın az olduğunu ve gerekli müracaatları yapacaklarını belirterek, "5 Nisan 2024 tarihinde köpeklerin anneme saldırması sonucu annemi kaybettim. O tarihten bu yana mahkememiz devam ediyordu. Mahkememiz dün sonuçlandı. Verilen ceza 4 yıl 5 ay olmak üzere cezaya çaptırıldı. Sonuçta burada bir insan hayatı söz konusu. Bizler verilen cezanın az olduğunu düşünüyoruz. Gerekli yerlere müracaatımızı yapacağız" dedi. - ANTALYA