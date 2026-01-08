Kıraathanede işlenen alacak verecek cinayetine biri ağırlaştırılmış 2 müebbet

Antalya'da kuzeninin işyerinden kalan alacağı için gittiği kıraathanede çıkan tartışmada öldürülen Ugur Akyol'un davasında karar çıktı. Tasarlayarak öldürme suçundan Sanık Furkan Dere ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis, Adem Dere ise iyi hal indirimiyle müebbet ve 10 yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz sanık A. A. beraat etti.

Antalya'da kuzeninin işyerinden kalan alacak meselesi nedeniyle gittiği kıraathanede çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybeden Uğur Akyol cinayetinde karar duruşması görüldü. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Furkan Dere SEGBİS üzerinden bağlanırken, diğer tutuklu sanık Adem Dere salonda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan A. A. ise duruşmaya katılmadı.

Olay, 28 Kasım 2024'te Kepez ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Uğur Akyol, kuzeninin daha önce çalıştığı iş yerinin sahibiyle kuzeninin alacağı konusunu görüşmek için kıraathaneye gitti. Burada iş yeri sahibinin yeğeni Furkan Dere ile başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek dışarı taştı. Çıkan arbedede Furkan Dere'nin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanan Uğur Akyol, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Furkan Dere kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Furkan Dere hakkında "tasarlayarak öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahla mermi bulundurma" suçlarından dava açılırken, olay günü iş yerinde bulunan amca Adem Dere ve A. A. hakkında azmettirme suçundan dava açıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Furkan Dere'ye Uğur Akyol'u tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca olay sırasında iki kişiyi hedef aldığı gerekçesiyle "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezası aldı.

Diğer tutuklu sanık Adem Dere' de tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi, uygulanan iyi hal indirimi ile cezası müebbete çevrildi. Adem Dere ayrıca öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan A. A. üzerine atılı suçlardan beraat etti.

Mahkeme, kararın ardından duruşmayı sonlandırırken istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. - ANTALYA