Antalya'da Çalıntı Araçlara Yönelik Geniş Çaplı Denetim Yapıldı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, çalıntı araçlar ve aranan şahısların yakalanması için 60 noktada geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 1 aranan şahıs yakalandı ve 5 çalıntı araç ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde çalıntı araçlar, "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aranan araçlar, İnterpol kayıtlı araçlar, motor ve şasi numarası değiştirilmiş ("chance" tabir edilen) araçlar ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Denetimler çerçevesinde 60 noktada, 98 ekip ve 296 personelin katılımıyla yapılan uygulamada bin 592 şahıs ile bin 906 araç sorgulanırken 10 iş yeri denetlendi. Çalışmalarda 5 araç trafikten men edilirken, 1 aranan şahıs yakalandı. 71 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 5 adet aranan araç ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
