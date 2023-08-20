Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir erkek cesedi boş arazide bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Olay, gece saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30-35 yaşlarında olan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA