Antalya'da boğularak hayatını kaybeden gencin kimliği parmak izinden belirlendi

Antalya'da dün akşam saatlerinde üzerinde kıyafetleri ile denize giren ve boğularak hayatını kaybeden gencin kimliği belirlendi.

Dün akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda Konyaaltı Sahili'ne gelen ve 20'li yaşlarda olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz bir genç, ayakkabı, mont ve çoraplarını çıkarıp üzerinde kot ve atletiyle denize girdi. Kayalık alanda kıyıdan yaklaşık 10 metre açılan gencin su yüzeyinde çırpındığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbarla bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde araştırma yapan ekipler, yaklaşık 10 metre açıkta su altında genci hareketsiz halde bularak karaya çıkardı.

Gencin kimliği parmak izinden tespit edildi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Karadaki eşyalarında da kimliğine rastlanılmayan gencin cüzdan ve kimliğini bulmak için dalgıçlar su altı tarama yaparken, gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından parmak izi alınan gencin isminin Samet Kılıç Olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda ki işlemlerinin ardından Kılıç'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

