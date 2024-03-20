Antalya'da Bisiklet Kazası: Rus Turist Başından Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Rus uyruklu vatandaşın kullandığı bisiklet, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten savrulan 67 yaşındaki adam başından yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi İpek Sokak üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan Rus uyruklu M.R. (67) idaresindeki bisiklet, yol kenarında park halinde bekleyen 07 AY 619 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten savrulan M.R., başından yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA