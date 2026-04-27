Antalya'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin aracında yapılan aramada bin 770 adet sentetik hap, 5 gram metamfetamin ve 11 bin 750 TL ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Konyaaltı ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bir şüpheli şahsın aracında yapılan aramada, bin 770 adet sentetik hap (Gerica), 5 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 750 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı