Antalya'da Baygın Sürücü Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı

Antalya'da direksiyon başında baygınlık geçirerek karşı yöne geçen sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. 3 araç ve 1 motosikletin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Evliye Çelebi Caddesi ile Şair Adem Dede Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şair Adem Dede Caddesi'nden gelen 07 AVN 442 plakalı otomobil sürücüsü Onur M.'nin direksiyon başında baygınlık geçirerek bilincini kaybetti. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Onur M.'nin kullandığı araç büyük bir hızla o sırada yeşil ışıkta geçmekte olan Mehmet D. idaresindeki 06 HA 674 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta savrulurken Onur M.'nin kullandığı araç bu kezde Aydın Ç. idaresinde ki 07 T 2217 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı, savrulan ticari taksi de bir motosiklete çarptı.

Yol savaş alanına döndü

Kazada ticari taksinin arkasında beklemekte olan Veysel A.'nın kullandığı 07 MCD 49 plakalı motosiklettede maddi zarar oluştu. Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolun savaş alanına döndüğü kazada araç baygın şekilde araç içerisinde bulunan Onur M. itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Baygın haldeki Onur M. ile birlikte 06 HA 674 plakalı araç içerisinde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2'si çocuk 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

"Karşı tarafada ışık yapılması lazım"

Kazayı gören vatandaşlardan Fatih Burgucu, "Bunlar dönmek için bekliyordu. Bu araç ters yöne girdiğinden dolayı suç beyaz arabanın. Ambulans ve polisler geldi. Işığı geçerken bir anda daldı. Dursaydı zaten bu durum olmazdı" dedi. Bir başka vatandaş Hüseyin Delioğlu ise, "Wolkswagen karşı yönden geliyordu. Durmadan direkt arabaya vurdu. Karşıdan gelen araç zaten yeşil ışıkta geçiyordu. O geçerken arkadaş karşıdan gelip direkt olarak daldı. Ardından o araç da motora vurdu. Beyaz araç da sonra taksiye vurdu. Motorluyu savurdu. Burada sürekli kaza oluyor. Haftada 2-3 gün sürekli kaza oluyor burada, bariyerlere falan giriyorlar. Sürekli akışı olan bir kavşak olduğu için, karşı tarafa da ışık yapılsa kazaların önüne bir nebze olsa geçilir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA