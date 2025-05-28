Antalya'da Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'da Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde, balkondan düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki İsmail Elsem, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 1057. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin balkonunda bulunan 2 yaşındaki İsmail Elsem, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İsmail Elsemo'nun cenazesi, adli tıpta yapılan işlemlerin ardından Serik'te toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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