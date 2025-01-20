Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı

Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı
Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı

Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi

Gazze'de Türk bayrağı sürprizi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'

Üst düzey isim canlı yayında açıkladı! İşte AK Parti'nin oy oranı

Antalya'da Balkonda Patlayan Sprey Kutuları Yangın Çıkardı

Antalya'da Balkonda Patlayan Sprey Kutuları Yangın Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın balkonunda patlayan sprey kutuları itfaiyenin hızla müdahale etmesine neden oldu. Olayda iki kadın dumandan etkilendi ancak tedavi edildi.

Balkonda patlayan sprey kutuları itfaiyeyi alarma geçirdi

Balkondaki sprey kutuları patladı, mahalleli sokağa döküldü

ANTALYA - Antalya'da bir ikamette patlama sonucu yangın çıktığı ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay anında ikamet içerisinde bulunan ve büyük korku yaşayan iki kadın birbirlerini sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 228 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birinci katta bulunan ikametin balkonundan gelen şiddetli bir patlama sesi üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada apartmandaki vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attılar. Verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile balkonda sprey kutularının patlaması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Anne ve kızı büyük korku yaşadı

Olay sırasında ikamet içerisinde bulunan ve büyük korku yaşadıkları gözlenen anne ile kızı ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Dumandan etkilenen ve birbirlerini sarılarak sakinleşmeye çalışan iki kadından İnci Öztürk yaşadıkları korku dolu anları, "Balkonda bir şey patladı. Bizde ne olduğunu bilmiyoruz, İlk aklımıza gelen balkonda küçük tüplerimiz vardı. Onlar patladı zannettik ama tüp değilmiş. Sprey kutusu gibi bir şey patlamış. Yüksek bir sesle patladı, alev çıktı bir anda" sözleriyle anlattı. Apartman sakinlerinden Hediye Kulak ise yaşadığı korkuyu "Büyük bir sesle iki sefer patladı. Bizde korktuk, hemen koştuk itfaiyeyi aradık. Elimizden bir şey gelmedi. Kendilerine bir şey olacak diye korktuk ama bir şey yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
img

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
img

Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız
img

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba paniği!
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.