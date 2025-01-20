Antalya'da Balkonda Patlayan Sprey Kutuları Yangın Çıkardı

Balkonda patlayan sprey kutuları itfaiyeyi alarma geçirdi

Balkondaki sprey kutuları patladı, mahalleli sokağa döküldü

ANTALYA - Antalya'da bir ikamette patlama sonucu yangın çıktığı ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay anında ikamet içerisinde bulunan ve büyük korku yaşayan iki kadın birbirlerini sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 228 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birinci katta bulunan ikametin balkonundan gelen şiddetli bir patlama sesi üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada apartmandaki vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attılar. Verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile balkonda sprey kutularının patlaması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Anne ve kızı büyük korku yaşadı

Olay sırasında ikamet içerisinde bulunan ve büyük korku yaşadıkları gözlenen anne ile kızı ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Dumandan etkilenen ve birbirlerini sarılarak sakinleşmeye çalışan iki kadından İnci Öztürk yaşadıkları korku dolu anları, "Balkonda bir şey patladı. Bizde ne olduğunu bilmiyoruz, İlk aklımıza gelen balkonda küçük tüplerimiz vardı. Onlar patladı zannettik ama tüp değilmiş. Sprey kutusu gibi bir şey patlamış. Yüksek bir sesle patladı, alev çıktı bir anda" sözleriyle anlattı. Apartman sakinlerinden Hediye Kulak ise yaşadığı korkuyu "Büyük bir sesle iki sefer patladı. Bizde korktuk, hemen koştuk itfaiyeyi aradık. Elimizden bir şey gelmedi. Kendilerine bir şey olacak diye korktuk ama bir şey yok" dedi.