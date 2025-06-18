Antalya'da ATV Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı, Sürücü 4.80 Promil Alkollü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya'da ATV Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı, Sürücü 4.80 Promil Alkollü
Haber Videosu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ATV kazasında sürücü Nurgül A. 4.80 promil alkollü olarak kaza yaptı. Kazada Nurgül A. ağır yaralanırken, yolcusunu da yaraladı. Sürücüye 9 bin 268 TL para cezası kesildi ve sürücü belgesine 6 ay el konuldu.

Antalya'da ATV takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Yaralı sürücünün 4.80 promil alkollü olduğu tespit edildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve 480 promil alkollü olduğu belirlenen ATV sürücüsüne 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Kaza, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurgül A.'nın kullandığı 07 BCJ 762 plakalı ATV, Side Salı Pazarı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu takla attı.

Kazada ATV'yi kullanan Nurgül A. ve arkasındaki Mustafa E. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırılırken, ATV sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, Antalya'ya sevk edileceği bildirildi.

Diğer taraftan Nurgül A'nın 4,80 promil alkollü olduğu belirlendi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince araç sürücüsüne 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Burak Özçivit sezon finali sonrası imaj tazeledi

Sakallar gitti, yeni tarz geldi! Burak Özçivit'ten radikal değişim
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
İran: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı

İran, bir İsrail F-35'ini daha düşürdü! Pilotu sağ ele geçirildi
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.