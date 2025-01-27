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Antalya'da Apartman Dairesinde Yangın Paniği

Antalya'da Apartman Dairesinde Yangın Paniği
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Apartman sakinleri sokaklara dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Küçük çaplı yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 344 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bir odasından dumanların çıktığını gören ikamet sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanı fark eden apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken ikamet içerisinde küçük çaplı hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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