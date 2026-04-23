Aracın anahtarını vermeyen annesine sinirlenince eve pompalı tüfekle ateş açtı

Aracın anahtarını vermeyen annesine sinirlenince eve pompalı tüfekle ateş açtı
Antalya'da, aracın anahtarını vermeyen annesine sinirlenen bir şahıs, pompalı tüfekle annesinin yaşadığı apartmana ateş açtı. Olay panik yaratırken, polis ekipleri şahsı yakalamak için harekete geçti.

Antalya'da iddiaya göre aracın anahtarını vermeyen annesine sinirlenen şahıs park halinde bulunan ve hurdaya ayrılmış kendilerine ait başka bir aracın bagajında sakladığı pompalı tüfekle annesinin yaşadığı apartmana ateş açtı. Binada büyük panik yaşanırken olayın ardından annesinin anahtarı balkondan atmasıyla eski eşinin evine gideceğini söyleyerek araçla olay yerinden ayrılan şahsın yakalamak için polis ekipleri seferber oldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6153 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan ve ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan Arif Y. alkollü bir şekilde ikametinin bulunduğu sokağa geldi. Sokak üzerinden dairede bulunan annesine seslenen ve park halindeki 07 GMP 45 plakalı otomobilin anahtarını isteyen Arif Y. annesinden olumsuz cevap aldı. Bunun zerine sinirlenen Arif Y. sokak üzerinde boş arazide park halinde bulunan ve atıl vaziyetteki yine kendilerine ait olan 32 UC 365 plakalı aracın bagaj kısmında saklı şekilde bulunan pompalı tüfeği aldı.

Yakalanması için ekipler seferber oldu

Şahıs, bagajdan çıkardığı pompalı tüfek ile 3. katta bulunan daireye doğru ateş açtı. Arif Y. olayı gerçekleştirdikten sonra Manavgat'ta ikamet ettiği öğrenilen eski eşinin evine de aynı olayı gerçekleştireceğini söyledi. Korku içerisinde daireye giren Arif Y.'nin annesi aracın anahtarını balkondan oğluna atarken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Arif Y. olayı gerçekleştirdikten sonra 07 GMP 45 plakalı araçla bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
