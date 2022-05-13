Antalya'da 2 yaşındaki kızını bıçakla öldüren anne gözaltına alındı - Haberler

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre annesi tarafından bıçakla yaralanan 2 yaşındaki B.G. hayatını kaybetti.

"ANNEANNESİ İHBAR ETTİ"

Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki M.G, 2 yaşındaki kızı B.G'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Jandarma ekipleri, anne M.G'yi gözaltına aldı. Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. O.G. ile 7 yıldır evli olduğu öğrenilen M.G'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.