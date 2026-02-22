Haberler

Kazada motosiklet devrildi: Yaralanan sürücü 4.00 promil alkollü çıktı

Kazada motosiklet devrildi: Yaralanan sürücü 4.00 promil alkollü çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafikteki kazada, devrilen motosikletin sürücüsünün 4.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza uygulandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yapılan kontrolde yaralı sürücünün 4.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 19.00 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Murat S. idaresindeki 07 BCC 754 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

4.00 promil alkollü çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 4.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası Murat S.'ye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 54 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Ayrıca alkollü araç kullanması nedeniyle sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar

İşte çatışmaların patlak verdiği ülkeden ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar

Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar

Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı

Komşular kavga etti olan küçücük çocuğa oldu, resmen ölümden döndü