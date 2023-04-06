Antalya'da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti

Antalya'nın Konyaaltı, Döşemealtı, Serik, Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerine yeni emniyet müdürü ataması yapıldı.

Antalya'nın 5 ilçesine yeni emniyet müdürü ataması yapıldı. Buna göre Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Rıdvan Karaslan, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Tatar, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Cengiz Usta, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Osman Cihan Torun ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ethem Yer'in ataması yapıldı. Ataması yapılan yeni emniyet müdürlerinin önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı bildirildi. - ANTALYA