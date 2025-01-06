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Antalya'da 448 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da son bir haftada gerçekleştiren operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 448 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalananlar arasında hapis cezası bulunan 174 kişi de bulunuyor.

Antalya'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 448 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Hırsızlık, dolandırıcılık ve öldürme gibi suçlardan arananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 kişi de yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 448 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalananlar arasında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 kişi ile ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama emri bulunan 274 kişi yer aldı.

Hırsızlık suçlarından 53 kişi, dolandırıcılık suçlarından 80 kişi, yağma suçlarından 7 kişi, cinsel suçlardan 1 kişi, öldürme suçlarından 2 kişi ve diğer suçlardan 305 kişi olmak üzere toplam 448 şahıs yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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