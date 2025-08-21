Antalya'da 44 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da 44 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez ilçesinde, 44 yaşındaki Haydar Ünder, bir süredir kendisine ulaşamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da 44 yaşındaki adam, bir süredir kendisine ulaşamayan yakınları tarafında evinde ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5718 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte yaşayan Haydar Ünder'e (44) yakınları bir süredir ulaşamayınca ikamete geldi. Annesinin şehir dışında olduğu ve evde yalnız kaldığı öğrenilen Ünder'in cansız bedeni ile karşılaşan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Ünder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Haydar Ünder'in cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı

Rolünün etkisinde kalan ünlü oyuncu mekan bastı, haraç istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.